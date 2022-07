Sciopero e voli cancellati, 100mila viaggiatori a terra. La domenica di passione per le partenze

17 luglio 2022 a

Con tanti italiani in partenza per le vacanze una nuova giornata di passione per il trasporto e il rischio di pesanti disagi negli aeroporti italiani. Lo sciopero di domenica 17 luglio ha portato ad una raffica di voli cancellati o ritardati: dalle 14 alle 18 si fermeranno contemporaneamente i controllori di volo dell’Enav ed il personale di bordo delle compagnie low cost Ryanair, Malta Air e della società di assistenti di volo CrewLink. Nella giornata di oggi sono previsti 600 voli cancellati e oltre 100mila passeggeri costretti a restare a terra.

Alla base della mobilitazione dei sindacati la protesta per la carenza di personale e, per le compagnie low cost, anche la richiesta di migliori condizioni salariali e di lavoro. Inizialmente l’astensione dal lavoro doveva durare tutta la giornata, poi l’intervento della Commissione di garanzia sugli scioperi ha portato alla riduzione a 4 ore.

Il trasporto aereo nel 2020 e nel 2021, durante la fase più acuta della pandemia di Covid, ha pagato un prezzo pesantissimo tra introiti crollati per carenza di passeggeri e interruzione dei collegamenti, tagli al personale e fallimento di alcuni vettori. Ora che sono ripresi gli spostamenti di massa, il comparto si trova in difficoltà e non appare pronto ad affrontare la ripresa tanto che sono piovuti tagli dei voli e si prevedono anche per agosto migliaia di voli cancellati.

Ogni giorni in tutto il mondo si registrano tra i 2mila ed i 2.500 voli cancellati, oltre a decine di partenze in ritardo. Finora negli scali italiani l’impatto dell’ondata di cancellazioni appare più contenuta, ma lo stop di oggi cade in uno dei weekend più caldi dell’esodo estivo dei vacanzieri. Tra i controllori di volo l’astensione dal lavoro al livello nazionale sarà accompagnata anche da mobilitazioni locali tra scali e centri di controllo a: Brindisi, Milano, Padova, Roma, Bologna, Lamezia Terme, Napoli, Perugia Pescara, Brindisi, Ciampino e Torino Caselle.

