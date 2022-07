Terremoto ad Accumoli: magnitudo 3.2. Tornare a tremare la terra vicino Amatrice

14 luglio 2022 a

Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato alle 4:21 a 4 chilometri a ovest di Accumoli, nel Reatino, a 9 chilometri da Amatrice, al confine tra Lazio, Marche e Umbria, a una profondità di 11 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Fortunatamente non arrivano segnalazioni di danni a persone o cose, in una zona già in passato devastata da un disastro naturale. Si tratta infatti dell’area del sisma di magnitudo 6 del 24 agosto 2016, che insieme alle scosse successive causò circa 300 morti e 390 feriti.

Due scosse di terremoto di magnitudo 2.8 e 3.3 sono state invece avvertite intorno alle 20.36 di ieri sera nella zona di Forlì Cesena. La terra ha poi continuato a tremare in Romagna: nuove lievi scosse di terremoto sono state avvertite nella provincia. La più forte, di magnitudo 3.2, è stata avvertita a Medola alle 20.52. Sempre in serata, altre 4 scosse di magnitudo compresa tra 2 e 2.9 si sono susseguite tra Forlimpopli e la stessa Medola. Anche qui qualche minuto di panico ma non sono state registrate particolari conseguenze per la popolazione.

