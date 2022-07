Vaticano, Papa Francesco pensa già alla pensione: “Dove vorrei andare in futuro”

12 luglio 2022 a

Papa Francesco pensa al futuro e ne parla ancora una volta. Parlando a TelevisaUnivision, tv in lingua spagnola, il Pontefice, 85 anni, ha smentito le voci secondo cui si sarebbe ritirato presto, ma ha ripetuto che «la porta è aperta» dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI, nel 2013, a 600 anni dall’ultimo successore di Pietro che aveva assunto la stessa decisione: «La prima esperienza è andata piuttosto bene perché è un uomo santo e discreto, e l’ha gestita bene. Ma in futuro, le cose dovrebbero essere delineate di più, o le cose dovrebbero essere rese più esplicite».

Alcuni cardinali e giuristi canonici hanno a lungo messo in dubbio le decisioni di Benedetto XVI, tra cui anche la scelta di continuare a indossare la tonaca bianca del papato e mantenere il suo nome pontificio invece di tornare al suo nome di nascita, Joseph Ratzinger. Dal loro punto di vista, quelle scelte, hanno «creato confusione tra i fedeli e consentito ai critici tradizionalisti di Francesco di usare Benedetto come punto di riferimento conservatore, minacciando l’unità della Chiesa cattolica». Se e quando dovesse decidere di andare in pensione, ipotesi al momento non contemplata, Papa Francesco ha spiegato che non resterebbe in Vaticano né tornerebbe in Argentina. Ma «forse» potrebbe pensare alla Basilica di San Giovanni in Laterano, sede del vescovo di Roma. Il Pontefice vorrebbe, invece, una «chiesa a Roma per continuare a confessarsi. In caso di abdicazione non sarò vescovo di Roma, ma vescovo emerito di Roma».

