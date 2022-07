Meteo, torna il grande caldo. Le previsioni di Andrea Giuliacci: dove si raggiungono i 42-43 gradi

12 luglio 2022 a

Prima c'erano state le piogge, poi le temperatura estive ma non estreme. Ebbene, tutto questo sta per finire perché il meteo registra una nuova sferzata di caldo e termometri oltre i 40 gradi. A fornire le previsioni per la settimana in corso è Andrea Giuliacci, di Meteo.it. "La settimana inizia con un caldo che non è così strano per questo periodo con temperature che oscilleranno tra i 28 e i 32 gradi. Questo perché l’alta pressione africana ci prende solo marginalmente, mentre a metà settimana si sposterà con maggior decisione e saliranno non solo le temperature ma anche i tassi di umidità", dice Giuliacci all’Adnkronos.

La svolta ci sarà nel fine settimana quando "il caldo sarà intenso in tutta Italia con massime quasi ovunque che toccheranno i 40 gradi", spiega il meteorologo. "I picchi però si raggiungeranno al centro e al nord della Penisola, questo perché l’alta pressione è in quell’area che si farà sentire maggiormente. Alta pressione - continua Giuliacci - che insisterà praticamente tutta la prossima settimana con picchi al di sopra dei 34 gradi in tante località, arrivando anche tra 42 e 43 gradi in alcune città".

Resta il problema della siccità, anche perché non sono previste piogge nei prossimi giorni a esclusione di possibili "temporali sulle Alpi e zone Appenniniche, aree montuose. Non possiamo sperare nell’estate per risolvere il problema", conclude Giuliacci, "considerando che anche in un’estate ’normale' è sempre poco piovoso. L’estate di quest’anno si sta rivelando particolarmente asciutta e quasi sicuramente dovremo attendere l’autunno inoltrato per vedere una soluzione alla siccità. Dobbiamo sperare in un autunno piovoso". Intanto, ci aspettano giorni di fuoco.

