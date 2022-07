Caldo record in arrivo, dal 14 luglio torna l'anticiclone africano. Temperature choc

09 luglio 2022 a

Dopo la tregua di questi giorni, con l’intensa ondata di temporali e un abbassamento delle temperature, torna l’anticiclone africano. Da giovedì 14 e per almeno i dieci giorni successivi il nostro Paese verrà travolto da quella che potrebbe essere la più potente ondata di caldo africano dell'estate 2022.

Già da oggi le condizioni meteo sono stabili e soleggiate su tutto il Paese (con qualche rovescio al Sud), con temperature in linea con le medie stagionali o al massimo leggermente superiori. Proprio a partire dal weekend tornerà l'anticiclone oceanico che si sostituirà, almeno temporaneamente, al suo 'parente' africano. Ecco quindi riapparire, dopo tanto tempo, l'alta pressione protagonista delle estati italiane di una volta che dall'Oceano Atlantico, con il suo massimo di pressione mediamente in prossimità delle Isole Azzorre (da qui il suo nome, anticiclone delle Azzorre), si allungava tipicamente fino ad abbracciare l'Europa centro-occidentale.

L'alta pressione delle Azzorre ci terrà compagnia anche domenica 10 garantendo una pressoché totale stabilità atmosferica con sole e temperature sostanzialmente in linea con il periodo: sono attese punte massime intorno ai 28/32 C nelle principali località del Centro-Nord, anche qualche grado in meno sul versante adriatico e al Sud. Dalla prossima settimana invece prepariamoci al ritorno del caldo africano.

