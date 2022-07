Willy Monteiro, quanto dovranno pagare i condannati. L'ira dei fratelli Bianchi con Pincarelli: "Ha preso poco"

08 luglio 2022 a

a

a

La corte d'assise di Frosinone ha stabilito la cifra dei risarcimenti che i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, entrambi condannati all'ergastolo, e Francesco Belleggia e Mario Pincarelli (condannati a 23 e 21 anni di carcere) dovranno versare alla famiglia di Willy Monteiro, il ragazzo pestato a morte a Colleferro il 6 settembre 2020. Si tratta di 550mila euro, ma è solo la prima tranche dei risarcimenti. I quattro condannati dovranno versare 200mila euro a ciascuno dei genitori della vittima, alla sorella del ragazzo 150 mila euro.

Fratelli Bianchi condannati all'ergastolo: arriva la sentenza sull'omicidio di Willy

Intanto si torna a parlare delle urla dei fratelli Bianchi, dopo la lettura della sentenza che li condannava all’ergastolo. A quanto pare erano dirette, in particolare quelle di Gabriele, all’indirizzo di Mario Pincarelli "colpevole" di essere stato condannato a "soli" 21 anni di carcere. I fratelli accuserebbero Pincarelli di non essersi assunto le proprie responsabilità.

Omicidio Willy, il legale dei fratelli Bianchi dopo l'ergastolo: "Sentenza mediatica"

Pincarelli, dei quattro, insieme a Marco Bianchi, è arrivato al processo con l’ammissione, anche se involontariamente, di aver colpito Willy. Lo fece durante un confronto con il padre in visita al carcere intercettato dagli investigatori. "Gli ho dato solo du pizze", disse in quella circostanza che poi ha ribadito in dibattimento nel corso delle dichiarazioni rese spontaneamente, sottraendosi, invece all’esame dell’imputato e, quindi, alle domande delle parti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.