Omicidio Willy Monteiro Duarte, condanna all'ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi

Condanna all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, che erano accusati dell'omicidio del giovane italiano di origine capoverdiana, hanno ricevuto la stangata dai giudici della corte d'Assise di Frosinone. Il 21enne Willy fu massacrato a sangue nel settembre 2020 a Colleferro: ora la sentenza di primo grado sui fratelli Bianchi. Secondo le ricostruzioni dei testimoni presenti al momento dell’accaduto tragico i due, esperti dell'arte marziale Mma picchiarono per 50 secondi con colpi a ripetizione Willy, intervenuto per difendere un amico durante un banale diverbio andato in scena all'esterno di un locale.

"Dissento dalla tesi della Procura. I fratelli Bianchi quando sono scesi dall'auto non hanno avuto nessun istinto violento. Non c'è stato nessun calcio frontale, le prove non ci sono. Marco Bianchi si è subito preso le sue responsabilità dicendo di averlo colpito al fianco. Gabriele non ha mai colpito Willy", la tesi difensiva dell'avvocato Massimiliano Pica, difensore dei Bianchi.

Omicidio Willy, chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi

