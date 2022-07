Firenze, il cavallo crolla a terra: "Scivolato". Ma la foto dell'incidente diventa un caso

03 luglio 2022 a

Sarebbe stato un incidente causato dal selciato scivoloso ma l'incidente del cavallo crollato a terra a Firenze, mentre nelle stesse ore a Siena andava in scena il Palio in piazza del Campo, è diventato un caso. La foto dell'animale stramazzato al suolo ha fatto il giro dei social scatenando gli animalisti contro i fiaccherai, i conducenti dei calessi per turisti che animano il capoluogo toscano. Un annosa questione.

Fernanda, la cavalla di 13 anni protagonista della disavventura, stava trainando un carretto in via Calzaiuoli a Firenze. Per gli animalisti l'incidente rappresenterebbe la dimostrazione dei malatrattamenti subiti dagli animali, costretti a trasportare i turisti a qualunque condizione. Sul quotidiano La Nazione però è lo stesso fiaccheraio Andrea, figlio d'arte e conduttore da 10 anni, a raccontare come siano andate le cose: "Fernanda è scivolata per schivare i piloni di cemento al centro di via Calzaiuoli. Sono sceso e la cavalla si è rialzata da sola mentre le tenevo la testa, Noi non maltrattiamo gli animali" assicura. Ma il caso esploso e la polemica va avanti.

