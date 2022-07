Roma, Elon Musk in Vaticano da Papa Francesco: la foto con i figli su Twitter

02 luglio 2022 a

Elon Musk è stato ricevuto in udienza privata da Papa Francesco insieme a quattro dei suoi otto figli. Il numero uno di Tesla e SpaceX ha pubblicato una foto dell'incontro sui social. "Sono onorato di aver incontrato il Papa ieri" ha twittato Musk.

L'incontro è avvenuto molto probabilmente a Santa Marta. La presenza dell'imprenditore in Vaticano non era stata annunciata tra le attività previste del Santo Padre, nel consueto documento di lavoro che la Sala Stampa invia in anteprima ai giornalisti, così come non è stata confermata dal Bollettino quotidiano redatto dal Servizio informazione. Secondo alcuni media, Musk ha voluto esporre al pontefice la sua visione su come utilizzare al meglio la tecnologia per migliorare il mondo.



