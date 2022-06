Carri armati diretti in Ucraina bloccati sull'autostrada Salerno-Caserta: "Documenti non in regola"

Giada Oricchio 29 giugno 2022 a

Incredibile, ma vero. Tre carri armati Pzh 2000, provenienti dalla base militare di Persano (SA) e diretti in Ucraina, sono stati fermati dalla Polizia Stradale di Napoli sull’autostrada Salerno-Caserta all’altezza del casello di Mercato San Severino. Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 giugno, la Polstrada ha bloccato i blindati perché i trattori e i semirimorchi delle ditte incaricate del trasporto straordinario non erano a norma: la revisione periodica era scaduta, mancava la carta di circolazione e uno dei conducenti non era autorizzato a guidare mezzi di trasporto eccezionali.

La notizia, che sembra tratta dalla rubrica “Strano, ma vero” della Settimana enigmistica, è riportata dal quotidiano Il Mattino. La grottesca vicenda si è conclusa con i tre mezzi bellici costretti alla “ritirata” nella base di partenza in attesa dell’arrivo di rimorchi con i documenti in regola. Il resto del convoglio, cioè altri due carri armati, hanno passato i controlli e hanno ripreso la marcia raggiungendo Bologna. Da qui, attraverso la Germania, giungeranno nel Paese del presidente Zelensky impegnato a difendersi dall’invasione russa. Non è ancora chiaro come sia stato possibile far partire i mezzi militari senza le opportune verifiche.

