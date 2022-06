Barbara Balanzoni, la dottoressa no vax radiata dall'ordine dei medici: "Campagna d'odio" E lei insulta

Luca De Lellis 29 giugno 2022 a

La dottoressa Barbara Balanzoni radiata dall’ordine dei medici di Venezia. Il motivo dell’espulsione? “Ha condotto una campagna di aggressione verbale contro colleghi, ospedali, il ministero e lo stesso albo” si legge nel comunicato. Le posizioni no vax sostenute, quindi, sono state pronunciate utilizzando “toni violenti e aggressivi”. Ma la diretta interessata cacciata dall'Ordine di Venezia, dove svolgeva la professione, replica: “Me ne fotto”

L’anestesista, che lavorava come libera professionista in diverse strutture sanitarie del Nord Italia, avrebbe “abusato della credibilità che il suo status professionale le attribuiva” per diffondere “con toni estremamente violenti e aggressivi una posizione di completo e totale rigetto di tutta la gestione pandemica, dalla campagna vaccinale all'utilizzo del green pass”.

Barbara, 47enne di origini emiliane, in un post sui social dopo la radiazione ha pubblicato anche l’elenco di tutti i nomi dei medici che hanno votato per la sua cancellazione. Secondo i colleghi la dottoressa non poteva più esercitare la professione per il modus operandi adottato con i pazienti: “Ha sottolineato più volte di curare le persone malate di Covid a casa, scoraggiandole a recarsi in ospedale ma non si è mai preoccupata di portare all’evidenza della comunità scientifica i risultati del suo lavoro”.

