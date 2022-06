La previsione agghiacciante dell'Unesco: "Sicuro uno tsunami nei prossimi 30 anni"

24 giugno 2022 a

Nei prossimi 30 anni c'è il forte rischio di uno tsunami. E questo rischio è quantificato a "quasi il 100%". Lo afferma l'Unesco, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, in uno studio che invita le città costiere a prepararsi.

I luoghi più a rischio sono Marsiglia (Francia), Alessandria (Egitto) e Istanbul (Turchia). Queste città rischiano di essere colpite da un'onda di altezza superiore al metro nei prossimi 30 anni. Secondo l'Unesco, a causa dell'innalzamento del livello del mare, molte comunità costiere del Mediterraneo rientrano nei territori a rischio. Oltre a Marsiglia, Alessandria e Istanbul, l'Unesco include nell'elenco Cannes (Francia) e Chipiona (Spagna).

In vista della conferenza della Nazioni Unite sugli oceani in programma a Lisbona al 27 giugno al 1 luglio, l'Unesco presenterà il suo rapporto per far comprendere meglio i rischi alle comunità costiere. «Gli tsunami del 2004 e del 2011 sono stati un campanello d'allarme - dice Bernardo Aliaga, esperto di tsunami dell'Unesco, al Guardian - abbiamo fatto molta strada dal 2004, ora siamo più al sicuro. Ma ci sono ancora delle lacune nel gestire questo tipo di eventi. Per questo dobbiamo assicurarci che gli avvisi di pericolo tsunami vengano compresi dai cittadini e dai turisti».

