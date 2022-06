Khaby Lame, record mondiale: quanti follower ha il creator più seguito su TikTok

Alice Antico 24 giugno 2022 a

Khaby Lame è ufficialmente il TikToker più seguito al mondo che, con ben 142,4 milioni di followers, ha superato Charli D’Amelio (142,2 milioni). Il giovanissimo creator ha iniziato i suoi video durante la pandemia, periodo nel quale viveva nel quartiere popolare Borgo Sud Est in provincia di Torino ed era stato appena licenziato. Il creator senegalese di soli 22 anni, cresciuto a Chivasso, nel Torinese, è diventato famoso per i suoi video muti. E da pochi giorni ha sorpassato la D’Amelio, ballerina e influencer americana considerata la regina del social. Nato a Dakar in Senegal, Khaby Lame aveva iniziato a lavorare come operatore di macchine Cnc in uno stabilimento nel Torinese, prima di essere licenziato nel marzo 2020. Così, come tante altre vittime della pandemia, s’è inventato per gioco i suoi video muti: proprio l’essere senza parole hanno reso quei brevi e fulminei filmati universali, capaci di far sorridere persone di ogni nazione. In pochi mesi la sua comicità, che ha fatto ricordare la malinconia di Buster Keaton, è riuscita a superare i principali influencer italiani, staccando di milioni di follower i big come Chiara Ferragni e Gianluca Vacchi.

Nei suoi video satirici egli si burla di tutte le stranezze che circolano sul web, specialmente sui social. E questa idea ha avuto un successo grandissimo quanto inaspettato. Ma i sogni del giovanissimo creator non sono finiti qui. Pare, infatti, che egli stia muovendo anche i primi passi nel mondo della musica e che abbia ancora un altro sogno nel cassetto. L’incoronazione della sua ascesa irresistibile, arrivata ora dai numeri, era nell’aria da tempo: al festival di Cannes è stato non casualmente chiamato come giurato nella nuova sezione dedicata ai ‘tiktoker’. Il red carpet gli è piaciuto al punto che ha annunciato il suo nuovo grande desiderio: il cinema.

