Previsioni meteo, il caldo resta ma arrivano anche i temporali: dove è prevista la pioggia in Italia

Luca De Lellis 22 giugno 2022 a

a

a

L’emergenza siccità non si attenuerà nei prossimi giorni. Ma, almeno parzialmente, i temporali che si scateneranno nel corso della giornata nel Nord Italia aiuteranno a rendere più fresche le giornate. In particolare, nell’area settentrionale del Paese, piogge battenti e forti raffiche di vento hanno già colpito (e colpiranno) le regioni del Piemonte, della Valle d’Aosta, nonché la parte centro-occidentale della Liguria. Nelle ultime ore anche la Lombardia è stata oggetto di qualche sporadica sfuriata. Secondo quanto riportato dal sito 3bmeteo, infatti, per riempire nuovamente i corsi d’acqua sarebbero necessari rovesci più omogenei ed estesi lungo tutta la penisola.

Nonostante siano attesi forti temporali, accompagnati da grandine in alcune zone dell’arco alpino, sulla restante parte del territorio italiano (centro-meridionale) il cielo rimarrà sereno lungo tutto il corso della giornata. In una manciata di regioni centrali qualche annuvolamento offuscherà il sole, senza però restituire una maggiore freschezza nell’aria. E mentre le temperature subiscono un piccolo calo al Nord, nei territori centrali e del Sud rimangono stabili o in leggero aumento.

La causa che ha portato alla materializzazione di questi fenomeni piovani al Nord è la presenza di un’area depressionaria che dalla Penisola Iberica ha raggiunto l’Europa centrale. Ma l’ostacolo riscontrato nella zona del Mediterraneo centrale, rappresentato dal consueto anticiclone africano, è il motivo per cui si registra tale bipolarità meteorologica tra il settore settentrionale e quello centro-meridionale del Paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.