Il governo prepara lo stato di emergenza per combattere la siccità

21 giugno 2022

La siccità e la carenza di acqua, con il rischio di razionamento, preoccupano e non poco il governo. A parlare della situazione è Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervistato da Skytg24: “Le preoccupazioni delle Regioni per l’allarme siccità sono giustificate e il governo, come sempre ha fatto, condividerà un percorso con le Regioni e credo ci siano le condizioni per arrivare a dichiarare lo stato di emergenza”.

“Dobbiamo assolutamente sostenere il comparto agricolo - ha proseguito Costa - che non è solamente un comparto produttivo ed economico, ma garantisce il presidio e la manutenzione del nostro territorio, ed è vitale e fondamentale per il nostro Paese. Tra l’altro è un settore già fortemente colpito dalle conseguenze della guerra, con i rincari delle materie prime, con la peste suina. Certamente è un momento di grande difficoltà per il comparto agricolo - ha riconosciuto il sottosegretario - e credo sia doveroso da parte dal governo e delle istituzioni condividere un percorso con le Regioni per mettere in atto una serie di sostegni in questo momento delicato”.

