Ucraina, Zelensky accoglie il presidente di Confindustria Bonomi: l'Italia partecipi alla ricostruzione

20 giugno 2022 a

a

a

Nel giorno in cui il presidente Volodymyr Zelensky ha ringraziato l'Italia rimarcando come il nostro Paese possa avere un ruolo in prima fila nelle trattative di pace, a Kiev è volato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che ha incontrato il capo del governo ucraino. Il colloquio è stato dedicato alla "partecipazione delle imprese italiane alla ricostruzione" del Paese, dilaniato dalla guerra. In un video postato sul suo canale Telegram, Zelensky accoglie Bonomi accompagnato dall’ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo, sottolineando l’importanza per Kiev dell’impulso delle imprese italiane per la ricostruzione una volta terminato il conflitto.

"Draghi prende in giro gli italiani". Orsini spiazza Giletti. Dov'è il grande imbroglio

"Appoggiamo la presenza italiana in Ucraina", ha detto Zelensky spiegando che con l’Italia "si è aperta una nuova pagina nei rapporti fra i nostri paesi. Si è creata la fiducia nei nostri rapporti e vorrei che la produzione italiana e le aziende fossero rappresentati ancor di più sul mercato ucraino soprattutto nel programma di ricostruzione dell’Ucraina, il programma che verrà attivata dopo la fine della guerra. Ma già ora - sottolinea Zelensky - bisogna cominciare ad avviarla". Per questo, sostiene il leader ucraino, "è necessario che i produttori italiani entrino come forza nel nostro mercato e noi per questo siamo completamente aperti".

Video su questo argomento "Ci stiamo preparando". Zelensky, l'annuncio del presidente nella notte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.