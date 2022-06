Inail, il sito non funziona: impossibile presentare le domande per il bando Isi. Ancl: "I termini vanno differiti"

16 giugno 2022 a

a

a

Il sito dell’Inail bloccato per manutenzione nel giorno della scadenza per la presentazione delle domande del bando di concorso e l'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro lancia l'allarme.

“L’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro esprime preoccupazione sull’impatto che potrebbe avere, per la presentazione delle domande per la partecipazione al bando ISI sui fondi per la sicurezza sul lavoro" spiega il presidente dell’Ancl, Dario Montanaro. "Da ieri il malfunzionamento della piattaforma gestita dall’Inail, i termini vanno differiti” chiede.

“Oggi alle 18 - spiega - era il termine ultimo per il caricamento delle istanze di partecipazione, e l’istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Mentre il sito dell’Inail è bloccato per manutenzione da ieri. L’ordine cronologico potrebbe essere così effettivamente pregiudicato e con esso la futura assegnazione delle risorse finanziarie, a fronte del fatto che molti non hanno potuto tempestivamente (o sono stati impossibilitati del tutto) accedere alla procedura. L’Ancl ha quindi chiesto il differimento della data di scadenza del bando a lunedì 20 giugno alle ore 18. Si ritiene non giustificabile - conclude Montanaro - programmare un’attività di manutenzione straordinaria dei sistemi Inail, in contemporanea con la chiusura di un bando”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.