In vacanza con la mascherina. L'obbligo su aerei, treni, navi e bus resta fino a settembre: governo verso la proroga

14 giugno 2022 a

a

a

La mascherina questa estate non sarà obbligatoria pressoché in nessun luogo, compresi locali, bar, discoteche e via dicendo. Ma non sui mezzi di trasporto urbani e a lunga percorrenza. Insomma, per prendere un aereo, un treno e una nave per andare in vacanza bisognerà indossare la protezione individuali, scesi dal mezzo liberi tutti. Mentre prosegue la discesa della curva epidemica del Covid, il ministero della Salute sta valutando nuove indicazioni sull’obbligo di mascherine.

Regione Lazio, altra beffa per Zingaretti sulle mascherine fantasma

Giovedì 15 giugno l'obbligo scade per tutti i posti al chiuso, ma l'orientamento del governo è prorogare il provvedimento fino a settembre limitatamente ai mezzi di trasporto e alle strutture sanitarie. Negli altri posti come teatri, cinema, palazzetti dello sport e luoghi dello spettacolo, le mascherine saranno "raccomandate".

"Continuate a usare la mascherina", De Luca ha paura della "portoghese"

Aere, bus, treni, metropolitane e navi "sono luoghi spesso particolarmente affollati - spiega il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervistato a Radio Capital - e avere ancora un po' di prudenza può essere positivo, così come per gli ospedali e le Rsa".Buone notizie invece per gli studenti impegnati nelle prove orali agli esami di maturità e di terza media, che si svolgeranno con mascherina solo raccomandata. "Un segnale importante per i nostri ragazzi ma non solo - sostiene Costa - Lo è anche per il Paese. È un ulteriore segno di ritorno alla normalità". "Credo che passare da un obbligo a una raccomandazione - aggiunge - sia un atto di fiducia nei confronti dei cittadini che hanno rispettato le regole e le restrizioni e hanno partecipato alla campagna di vaccinazione" ma sui mezzi di trasporto il governo non intende indietreggiare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.