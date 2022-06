Elena Del Pozzo, la confessione della madre Martina Patti: “L'ho uccisa io, ma non so il motivo”

14 giugno 2022 a

Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia Elena di 5 anni. La bambina, scomparsa lunedì a Tremestieri etneo, in provincia di Catania, è stata ritrovata questa mattina proprio grazie alle indicazioni della madre, che ha fatto ritrovare il corpo della piccola dopo le "pressioni esercitate durante gli interrogatori" dagli investigatori. La giovane ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia, ma nell'interrogatorio non ha saputo spiegare come e perché avrebbe commesso il delitto. Il rapimento era soltanto una messa in scena per coprire l'omicidio.

Addio Elena, bimba innocente. Il macabro ritrovamento

I carabinieri di Catania hanno trovato il corpo della piccola in un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui la donna abitava con l'ex compagno e padre della bimba, Alessandro Nicodemo Del Pozzo, 24 anni, ovviamente distrutto da quanto accaduto e per la perdita della figlia piccola.

