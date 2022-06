Che che problemi di salute ha Papa Francesco, "non parte". La situazione precipita?

11 giugno 2022 a

a

a

"Rimandato il viaggio". Per ora Papa Francesco non parte per l'Africa e il motivo è di salute: da qualche mese il Pontefice soffre di gonalgia alla gamba destra, cioè un dolore al ginocchio dovuto alle semplici azioni quotidiane, come camminare o inginocchiarsi.

Ieri Papa Francesco in Vaticano, al Palazzo Apostolico, ha incontrato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: la crisi in Ucraina e l'impegno comune a porre fine al conflitto, senza trascurare le sue conseguenze alimentari e gli aspetti umanitari i temi principali al centro della visita.

Video su questo argomento Papa Francesco, il video che scatena le voci: "Sta per lasciare". Grandi manovre e toto-successore

Poi qualche ora dopo l'incontro è arrivato l'annuncio. Il Papa - tramite la Sala Stampa vaticana - ha fatto sapere che il viaggio in Africa previsto dal 2 al 7 luglio sarà posticipato "a nuova data da definire". Una decisione, si spiega, presa "con rammarico" ma dettata dalla "richiesta dei medici" e per "non vanificare i risultati delle terapie al ginocchio tuttora in corso". Visita dunque slittata sia in Repubblica Democratica del Congo che in Sud Sudan, con un altro viaggio in programma subito dopo in Canada e che a questo punto potrebbe essere non più così scontato.

Video su questo argomento Il Papa tuona contro la guerra del grano. E la smorfia di dolore impressiona il mondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.