Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio sbeffeggia il giornalista russo: risate in studio

L’ironia pungente di Paolo Del Debbio, conduttore della trasmissione Dritto e rovescio andata in onda su Rete 4 nella serata di giovedì 9 giugno, ha colpito un esponente della propaganda russa. Ruslan Ostashko, giornalista fedele al regime di Vladimir Putin, ha attaccato il sistema di sanzioni adottato sin dall’inizio del conflitto in Ucraina dal nostro governo nel contesto dell’Unione Europea: “Perché introducete queste sanzioni? Volete farci male per porre fine alla guerra? Forse non capite molto bene i russi. Anche se i prezzi dei generi alimentari cresceranno di due o tre volte, il nostro orgoglio, la nostra coscienza, il nostro intelletto e la memoria della nostra storia sono molto più importanti”.

Un discorso colmo di retorica nazionalista che ha indispettito Del Debbio. Il presentatore ha ripetuto più volte con tono sarcastico: “Vivete di spirito allora”, suscitando tra l'altro le risate del senatore di Italia Viva, Davide Faraone, tra gli ospiti. Ostashko ha chiuso la discussione evidenziando ciò che secondo il suo punto di vista differenzia i due poli culturali (italiano e russo): “Siamo molto diversi da voi. Noi non misuriamo il nostro Paese con i prezzi della benzina o con quelli dei prodotti alimentari”.

