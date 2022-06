Referendum e amministrative, cade l'obbligo di mascherina per votare il 12 giugno. Dietrofront del governo

08 giugno 2022 a

Niente obbligo di mascherina per andare a votare domenica 12 giugno, giorno dei referendum sulla giustizia e delle elezioni amministrative in molti comuni italiani. La decisione del governo è contenuto in una nuova circolare sull'election day in cui il l'uso del dispositivo di protezione individuale diventa "fortemente raccomandato".

Il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, Claudio Sgaraglia, ha diramato la nuova circolare con cui informa i prefetti dell’avvenuta sottoscrizione da parte dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell’Interno, Luciana Lamorgese, dell’"addendum" al Protocollo sanitario e di sicurezza dell’11 maggio 2022 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022. Un'aggìunta decisa "in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del protocollo stesso", tanto che si prevede "l’uso fortemente raccomandato della mascherina chirurgica per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto".

Contro l'obbligo di mascherina per votare il 12 giugno la Lega aveva annunciato un ricorso al Tar. Tra i dubbi sollevati dal carroccio anche quello che forti restrizioni anti-Covid avrebbero potuto limitare l'affluenza alle urne.

