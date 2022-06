Covid, Francesco Vaia (Spallanzani): "Basta bambini con la mascherina". Ora sistemi di aerazione nelle scuole

08 giugno 2022 a

a

a

Un'indagine dei Centers for disease control and prevention (Cdc) americani, dopo aver monitorato tra febbraio e marzo un campione di scuole pubbliche, ha stabilito che migliorare la ventilazione, anche con l'uso di sistemi di filtrazione dell'aria, delle aule scolastiche, riduce la trasmissione del Sars-CoV-2 nella comunità degli studenti.

Video su questo argomento "Orgoglio nazionale", Renato Zero ringrazia lo Spallanzani e il suo direttore Vaia nel giorno della Festa della Repubblica

"Abbiamo davanti a noi alcuni mesi per mettere in sicurezza le scuole con impianti di aerazione e ventilazione meccanica - spiega Francesco Vaia, direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma - che, come dico da due anni e come ha anche certificato uno studio Spallanzani-Sapienza, hanno una efficacia tre volte superiore alle mascherine nel proteggere dal contagio da Sars-CoV-2. Dobbiamo essere ora delle formiche operose per garantire un autunno più sereno. E' infatti ora di dire basta ai bambini con la mascherina: è uno spettacolo che non vogliamo più vedere".

Dallo Spallanzani il primo articolo sui casi e la descrizione dettagliata del vaiolo delle scimmie

Vaia è stato il primo a indicare nella messa in sicurezza dei luoghi della socialità una delle strategie per tornare alla normalità. Quindi sistemi moderni di aerazione anche "nei cinema, nei teatri, sui mezzi di trasporto pubblici, gli italiani - osserva il direttore - saranno ben felici di destinare qualche punto di Pil a questa operazione per non tornare agli errori già fatti in passato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.