Referendum ed elezioni, si vota con la mascherina. Paragone brutalizza il governo: "Ominicchi, fo***ti vigliacchi!"

Per il voto alle elezioni amministrative 2022 e al referendum sulla giustizia del 12 giugno bisognerà recarsi al seggio indossando la mascherina, oltre a rispettare altre regole anti-Covid come percorsi di ingresso e d'uscita identificati con un'apposita segnaletica, sanificazione delle mani, distanziamento personale di almeno un metro e via dicendo. Insomma, rispetto a un anno fa per i ministeri dell'Interno e della Salute non è cambiato niente.

Sui referendum un muro di omertà, Salvini chiede un segnale a Mattarella

Eppure la situazione pandemica non è la stessa di un'estate fa, i contagi e gli altri indicatori del Covid sono in calo e non sono previste impennate, almeno prima dell'autunno per il quale i virologi hanno cominciato a parlare con una certa preoccupazione della variante Omicron 5, che sarebbe ancora più contagiosa delle precedenti.

Grazie a Salvini, #Draghi, Speranza, Conte e ominicchi vari, ci impongono la #mascherina per andare a votare.



SIETE DEI FOTTUTI VIGLIACCHI !!!!#ElezioniAmministrative — Gianluigi Paragone (@gparagone) June 7, 2022

La riproposizione delle regole anti-Covid da piena pandemia anche al prossimo electron day non manca di scatenare feroci polemiche con in testa il leader di Italexit Gianluigi Paragone. Il parlamentare in un tweet incendiario pubblicato sul social network, martedì 7 giugno, se la prende con Mario Draghi, Roberto Speranza, Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Per Paragone i leader di Lega e 5Stelle, il premier e il ministro della Salute e "ominicchi vari, ci impongono la #mascherina per andare a votare". L'attacco culmina con una sciabolata scritta in stampatello: "SIETE DEI FOT***I VIGLIACCHI!!!!".

Magistrati e correnti, Renzi a valanga da Porro. E difende Palamara: "La vera ipocrisia..."

Da capire se la riproposizione delle regole anti-Covid al seggio mentre in molte attività anche al chiuso è caduto l'obbligo da tempo avrà un peso sull'affluenza al voto che, almeno per i referendum, non si prevede altissima e mette a rischio il quorum necessario.

"Una follia". Referendum 12 giugno, la Lega annuncia ricorso contro l'obbligo mascherina

A onor del vero, tra i protagonisti bersagliati da Paragone vanno fatti dei distinguo. Ad esempio Salvini ha annunciato che la Lega farà ricorso contro l'obbligo di mascherina per il voto del 12 giugno: “Ci sono le feste del Milan, il concerto di Vasco Rossi con centomila persone, puoi andare dove vuoi senza mascherine e domenica, con quaranta gradi, senza mascherine non ti fanno votare. È una follia”, ha detto il leader del Carroccio a Mattino 5.

