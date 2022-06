Angela Celentano, i genitori a Chi l'ha visto? dopo 26 anni. "Rapita per un'adozione illegale", appello disperato

08 giugno 2022 a

a

a

Dopo quasi 26 anni dalla scomparsa di Angela Celentano i genitori della bambina scomparsa il 10 agosto del 1996 durante una scampagnata sul Monte Faito, a Vico Equense, hanno ancora la speranza di trovarla. Maria e Catello Celentano sono intervenuti mercoledì 8 giugno a Chi l'ha visto? il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3.

Denise Pipitone è finita nuovamente nel dimenticatoio. Commissione d'inchiesta ferma e giornalisti indagati

“Angela è scomparsa il 10 agosto del 1996. Aveva soltanto tre anni. Pensiamo che sia stata rapita per un'adozione illegale e per questo potrebbe trovarsi ovunque"; è l'appello scandito dalla coppia lentamente, per permettere a tutti di comprendere ogni parola. "Un segno particolare di Angela è una macchia di caffè sul dorso, sul lato destro. Dopo quasi 26 anni la nostra speranza è che sia Angela stessa a cercare noi", dice la madre. "Se ti riconosci in questa storia contattaci", dice la donna rivolgendosi idealmente alla figlia, ma anche a chiunque abbia informazioni utili.

Denise Pipitone, chi indaga sul giornalista Milo Infante. Lo sfogo sui social: continueremo a cercare

Quel giorno la bambina si trovava insieme alla sua famiglia e a un nutrito gruppo di di persone di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, appartenenti alla stessa comunità evangelica. All'improvviso la piccola è sparita e le ricerche, prolungate e con ogni mezzo, furono vane. "Sentiamo che lei è viva, speriamo in un miracolo, un giorno ci ritroveremo”, ha detto ancora Maria Celentano cje on il marito Catello ha lanciato una campagna sui social frequentati da chi cerca le proprie origini: “Aiutateci a diffondere l'appello in tutto il mondo”.

“Angela Celentano può essere stata rapita per una adozione illegale, potrebbe trovarsi ovunque”: Appello dei genitori della bambina scomparsa. Campagna per divulgare la storia in tutto il mondo, “sperando che sia lei stessa a riconoscersi".#chilhavisto→https://t.co/SRaGeQ1C9R pic.twitter.com/pLowOUtfvn — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 8, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.