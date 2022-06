Giorgia Meloni deride il politicamente corretto: “Giustizialisti con gli italiani, garantisti con gli immigrati”

07 giugno 2022 a

a

a

Due casi con punti in comune trattati in modo diametralmente opposto. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, se la prende con Repubblica per come ha scelto di descrivere gli episodi di presunte molestie durante il raduno degli alpini e quello occorso nei confronti di alcune ragazze italiane che tornavano da Peschiera del Garda, che hanno denunciato presunti episodi spiacevoli perpetrati da alcuni nord-africani: “Il fantastico mondo del politicamente corretto: giustizialisti con gli italiani, garantisti e buonisti con gli immigrati”. Il tutto corredato da due diversi titoli.

Lista dei putiniani, retroscena bomba: spunta la "manina" che ha passato il dossier

La sfida tra Meloni e il quotidiano non è finita, con anche un altro post su Facebook di accusa: “Un branco di immigrati molesta sessualmente un gruppo di ragazzine sul treno? Colpa di chi ha affossato la legge Zan. Non capite il nesso? Neppure io, ma se lo scrive Repubblica sarà sicuramente vero…”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.