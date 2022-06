Vaiolo delle scimmie, Matteo Bassetti: i casi raddoppieranno in pochi giorni. Come fermare il virus

03 giugno 2022 a

Nel giro di pochi giorni i casi di vaiolo delle scimmie in Italia e nel mondo sono destinati a raddoppiare. L'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti in un post pubblicato su Facebook torna a parlare del bollettino del virus che, dopo la pandemia di Covid, preoccupa le istituzioni sanitarie di tutto il mondo.

Ci sono "837 casi di vaiolo delle scimmie in 37 paesi. In un solo giorno i casi sono cresciuti del 15% con 22 casi in Italia, che è al nono posto al mondo. Di questo ritmo, i casi raddoppieranno (o forse anche più) in tutto il mondo, in meno di una settimana", afferma Bassetti snocciolando gli ultimi dati sul monkeypox, il virus che ha riportato il vaiolo a essere un problema in Europa e negli Stati Uniti dopo essere stato debellato decenni fa.

L'infettivologo del San Martino spiega che "il problema non è fare il bollettino o allarmare la gente, ma prendere tutti consapevolezza che dobbiamo e possiamo fermare la sua diffusione" E come? Occorre "sensibilizzando l’opinione pubblica a farsi visitare da uno specialista di malattie infettive se compaiono pustole o vescicole strane sulla pelle. Prima identifichiamo i casi sospetti, prima fermeremo questa epidemia. Abbiamo tutti gli strumenti per farlo" sottolinea Bassetti. I primi focolai di vaiolo delle scimmie in Europa sono stati isolati nelle isole Baleari, in Spagna, poi casi si sono verificati in altri Paesi come la Germania e anche l'Italia. A differenza del Covid, il monkeypox si trasmette da uomo a uomo solo con un costretto stretto.

