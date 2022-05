Stasera Italia, “così il precariato ha fallito”. Marcello Sorgi chiede un nuovo statuto dei lavoratori

Federica Pascale 30 maggio 2022 a

“Uno può accettare il precariato se è finalizzato a una stabilizzazione” afferma Marcello Sorgi dallo studio di Stasera Italia, il talk show politico condotto da Barbara Palombelli su Rete4. Durante la puntata di lunedì 30 maggio, il giornalista ed editorialista de La Stampa si è espresso sulla polemica scoppiata a proposito del reddito di cittadinanza, che allontanerebbe i fruitori del reddito dal lavoro. “Il decreto dignità, per esempio, ha lavorato nella direzione del rifiuto del lavoro – sottolinea Sorgi -, perché se tu vai a fare il precario per un anno e alla fine di quell'anno ti mandano via, dici ma che l’ho speso a fare quest’anno? Forse era meglio che studiassi o che cercassi qualche altra cosa, o appunto che me ne stessi a casa”. Urge fare un nuovo statuto dei lavoratori, che incontri le esigenze di lavoratori e datori di lavoro. Tra l’altro, “quando l’inflazione arriva al 6% e il salario rimane bloccato, è come se ti avessero tolto il 6% di salario” conclude Sorgi.

Reddito di cittadinanza e precariato, ne parliamo a #StaseraItalia con @MarcelloSorgi: "Si può accettare il precariato se è finalizzato a una stabilizzazione" pic.twitter.com/Eo6t49zpME — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 30, 2022

