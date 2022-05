Calano le temperature. Ma dopo il weekend torna il super caldo africano

28 maggio 2022 a

Fine settimana "autunnale" con vento e temporali poi da giugno torna il caldo con picchi fino a 39 gradi. Nel week-end brusco calo delle temperature, rispetto alla media stagionale, con massime al nord intorno ai 18-20 gradi. Dopo il record di afa dei giorni scorsi è atteso il fresco anche nel resto d’Italia. «Alla fine del weekend saremo ovunque più freschi - spiega Mattia Gussoni de "il Meteo.it" - ma attenzione al rovescio della medaglia». L’invito è alla prudenza «in quanto lo scontro tra l’aria polare e il caldo portato da Hannibal - avverte l’esperto - potrebbe provocare intensi temporali a macchia di leopardo con possibilità anche di grandinate».

Ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni. Domenica: al nord, tante nubi, meno piogge, ma con temperature decisamente basse per il periodo; vento forte. Al centro: instabile con frequenti rovesci alternati a schiarite, asciutto in Sardegna; calo termico. Al sud: instabile con frequenti rovesci, calo termico. Lunedì: al nord, soleggiato, ma con qualche acquazzone sparso; fresco. Al centro: miglioramento ma con qualche rovescio, fresco. Al sud: miglioramento, fresco. Tendenza: ritorno del caldo nordafricano da mercoledì 1° giugno con massime in graduale aumento fino a valori molto alti, picchi di 37-39 gradi.

