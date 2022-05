Morta la mamma di Andrea Bocelli, cosa scrive lo staff sui social

28 maggio 2022 a

Lutto per Andrea Bocelli. È scomparsa, infatti, la madre Edi Aringhieri Bocelli. Lo rende noto su Facebook lo staff del tenore.

«Con grande dolore il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, mamma di Andrea. Ci mancherà tantissimo ai suoi cari e a tutti noi» si legge. «Ha lasciato la sua casa terrena dopo una lunga e straordinaria vita per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in Paradiso. Tutti i nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia, e tutta la famiglia Bocelli in questo momento. Per coloro che desiderano rendere omaggio alla memoria di Edi, qualsiasi donazione all’ABF o ad un’altra istituzione benefica sarà un fiore - non tagliato, ma vivo - per contribuire a celebrare la sua memoria, di cui siamo grati» conclude la nota.

