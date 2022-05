Ruby ter, i pm chiedono di condannare Silvio Berlusconi a 6 anni: "A ogni olgettina 2.500 euro al mese e la casa per mentire"

25 maggio 2022 a

a

a

I pm chiedono di condannare Silvio Berlusconi a 6 anni. Arrivano le richieste della Procura di Milano nel processo milanese sul caso Ruby ter contro Silvio Berlusconi e altri 28 imputati, tra cui una ventina di "ex olgettine", ex ospiti alle serate di Arcore che sarebbero state pagate, per l'accusa, per dire il falso nei processi sul caso Ruby.

Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto ai giudici della settima sezione penale di Milano di condannare a 6 anni Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari nell'ambito del processo Ruby ter. Tra gli imputati, anche la parlamentare Maria Rosaria Rossi, per la quale è stata sollecitata una pena di 1 anno e 4 mesi.

Per le ragazze ospiti delle feste di Arcore lo 'stipendio' di "2500 euro al mese è la metà della promessa" fatta da Silvio Berlusconi in cambio del loro silenzio con i magistrati milanesi che stavano indagando sul caso Ruby, perché "manca la casa". È quanto ha detto il pm Luca Gaglio in un passaggio della sua requisitoria al processo Ruby ter, sottolineando però che "le ragazze sono molto moto critiche sulle zone di Milano" che vengono loro proposte. Emblematico è il caso di Barbar Guerra, che dal 2012 al 2014 cerca un appartamento idoneo per lei, anche con l'aiuto dell'architetto Ivo Redaelli, amico di famiglia di Silvio Berlusconi, che diventa "una vittima sacrificale" della ragazza e di altre giovani e viene subissato di richieste, come il ragionier Giuseppe Spinelli, contabile di Silvio Berlusconi, a cui le ragazze si rivolgono di continuo pretendendo danaro.

"Se le ragazze stanno male, hanno accesso diretto al professor Zangrillo e al San Raffaele", chiarisce il pm. "Tutto quello che Berlusconi può fare poco sforzo, lo fa. Per le case, invece, la situazione è più complessa".

Gli immobili, infatti, non vengono intestati alle ragazze ma concessi in comodato d'uso. Soluzione che scontenta tante di loro, tra cui Barbara Guerra che aveva chiesto una casa in Brera ma a cui è stato assegnato un appartamento all'Arco della Pace nello stesso palazzo di un'altra ragazza.

"Barbara Guerra non è contenta della casa all'Arco della Pace, ci va ma non è contenta - ha aggiunto il pm - : dice che è una zona di discoteche, un po' buia e con brutta gente".

Per la richiesta di una condanna a 6 anni e la confisca di oltre 10,8 milioni di euro a Silvio Berlusconi "volete che vi dica che sono sorpreso? Non sono sorpreso" ha dichiarato l'avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi, dopo le richieste di condanna da parte della Procura al processo Ruby ter. "È un processo dove da anni la Procura continua con la sua prospettazione accusatoria. Io credo che noi abbiamo argomenti solidi, molto solidi per arrivare ad una definizione assolutoria per tutte le contestazioni effettuate a Silvio Berlusconi dalla A alla V, dalla A di Amarghioalei, che è la prima persona a cui viene contestato di essere stata pagata da Berlusconi alla v di Visan. E ho detto tutto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.