Boiler Summer Cup, che cos'è la challenge scandalosa che travolge TikTok: "Con le ragazze in sovrappeso"

Una sfida che sta creando un numero sterminato di polemiche. Che cancella, in un amen, convegni, analisi e prese di posizione contro la derisione delle imperfezioni fisiche altrui. Una gara tra amici, che ha un minimo comune denominatore terribile: la totale mancanza di rispetto verso gli altri. Tik Tok, il popolare social network cinese, torna al centro della cronaca con una nuova challenge: la Boiler Summer Cup.

Le regole sono tanto semplici quanto agghiaccianti. Un gruppo di amici, maschi, si reca in discoteca. Vince la scommessa chi riesce a ballare e a baciare le ragazze “boiler”, ovvero sovrappeso. Un’impresa, ovviamente, che deve essere ripresa col proprio cellulare e poi postata sui principali social. In modo da poter innescare commenti, prese in giro e umiliazioni di ogni genere.

Un'autentica vergogna, diventata popolare grazie al tam tam creato in rete. La sfida, a base di body shaming, misoginia e bullismo dovrebbe avere inizio, almeno ufficialmente, il prossimo 21 giugno. In realtà, basta fare un giro su Tik Tok per trovare già un consistente numero di video assurdi. Si va da un bambinetto si e no di sedici anni che afferma “Raga, ho toccato una di 130 kg. Sono un grande”, ad un diciottenne pronto a fargli eco “Mi fan troppo schifo, io oltre gli 80 kg non riesco ad andare”.

Sta girando su tiktok questa specie di challenge chiamata boiler summer cup dove i ragazzi in discoteca come sfida devono farsi le ragazze più grosse possibili.



A me fate na pena, pensare pure che quelle povere madri si so dovute squarciare la fessa o la pancia per farvi uscire pic.twitter.com/fta1yprlMC — Mousmè (@aslkpoqw9) May 23, 2022

Le ragazze coinvolte, almeno fino ad oggi, erano ignare di essere oggetto di certe attenzioni non per un normale e comune flirt, ma per uno stupido gioco. Non serve essere uno psichiatra per comprendere i gravissimi danni che certe derisioni possono portare a chi le subisce. La cronaca, a torto, si occupa di queste realtà solo in casi estremi, come ad esempio quando ci sono suicidi tra minorenni. Purtroppo, accanto ad una ragazza che si toglie la vita, ce ne sono almeno altre cento che soffrono in silenzio. Che hanno paura di farsi la doccia in palestra, di andare al mare a prendere il sole in bikini o di trascorrere una divertente serata in discoteca con le proprie amiche. Una vera e propria violenza. Una delle peggiori dimostrazioni che la rete, talvolta, è in grado di creare autentici mostri. Una gara che dovrebbe indignare tutti. Una challenge vergognosa, un assurdo esempio di autentico degrado sociale.

