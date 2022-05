Superenalotto, in Campania e a Roma si vincono più montepremi

23 maggio 2022 a

SuperEnalotto, quali sono le regioni che hanno vinto di più? In vetta alla classifica, la regione che ha vinto il numero maggiore di Jackpot è stata la Campania con 18 Jackpot, seguita dal Lazio con 16 mentre, al terzo posto, si classifica l’Emilia-Romagna con 13. Seguono le regioni: Puglia (10); Toscana e Veneto (9); Piemonte, Sardegna, Lombardia e Sicilia (7); Calabria (6); Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia (3); Marche e Umbria (2); Basilicata e Liguria (1). Sono 3, inoltre, i Jackpot assegnati con la Bacheca dei Sistemi. La graduatoria però cambia per il valore totale assegnato. 1)Emilia-Romagna: 13 Jackpot per un totale di 469.430.561 ; 2) Lombardia: 7 Jackpot per un totale di 416.237.963 €, complice anche il Jackpot più alto della storia di oltre 209 milioni di euro; 3) Sicilia: 7 Jackpot per un totale di 382.180.330 euro; 4) Toscana: 9 Jackpot per un totale di 373.984.978 €; 5) Campania: 18 Jackpot per un totale di 365.903.081 €; 6) Lazio: 16 Jackpot per un totale di 309.423.971 €.

SuperEnalotto, ecco quanto si deve giocare per vincere il montepremi

Proprio la Capitale, inoltre, è la città in cui sono stati realizzati più Jackpot, ben 10, per un totale di 132.433.839 €. Nella classifica delle città più fortunate, Roma è seguita da Sassari, con 5 Jackpot del valore totale di 111.607.432€ e Napoli con 4 Jackpot del valore totale di 111.936.076€. Il primato del Jackpot più basso assegnato nella storia, invece, è detenuto dal Veneto quando l’11 luglio 1998 a vincere fu Treviso per un importo pari a 1.258.976 €. Insomma quale sarà la regione che scalerà la vetta della classifica per valore? Con il Jackpot del valore di oltre 200 milioni in palio, potrebbe essere la Calabria che attualmente ha assegnato Jackpot per 294.895.517 €. E il periodo di tempo più lungo senza Jackpot? Attualmente è stato di ben 15 mesi, dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016. L’ultimo Jackpot, invece, risale al 22 maggio 2021 quando fu Montappone (FM) teatro della vincita del Jackpot da oltre 156 milioni di euro, realizzato con una schedina da 2 euro.

