Matteo Bassetti e il vaiolo delle scimmie: "Un'altra infezione che mai si era vista". L'epidemia a trasmissione sessuale

Giada Oricchio 21 maggio 2022 a

a

a

Il vaiolo delle scimmie si sta diffondendo in Europa e Matteo Bassetti avverte: “Intervenire tempestivamente per evitare una nuova epidemia dopo il Covid”. I casi di monkeypox sono quadruplicati in poco tempo e la comunità scientifica sta monitorando la situazione. Bassetti, virologo dell’ospedale San Martino di Genova, ha dichiarato: “Il vaiolo delle scimmie non è grave e generalmente regredisce entro qualche settimana. I sintomi sono soprattutto febbre, mal di testa e dolori muscolari e alla schiena. È possibile che in alcuni casi si presenti anche un'eruzione cutanea con caratteristiche simili alla varicella o alla sifilide”.

Contrordine, il vaiolo delle scimmie si tramette anche col respiro. Vaccino e "salto di specie", cosa c'è da sapere

Il professore ha detto anche che “sono stati riscontrati contagi tra uomini che hanno avuto rapporti intimi con altri uomini” ma la sessualità non è rilevante. L'infezione, infatti, avviene per contatto con fluidi corporei, croste di esemplari infetti, attraverso la biancheria o droplet ravvicinato.

Il tasso di mortalità è basso, intorno al 10%, eppure il professore, intervistato a RadioRai1, invita ad alzare la guardia: “La novità rispetto al passato è la trasmissione interumana. Non vanno commessi gli errori del passato. Dobbiamo esser tutti uniti tra Paesi europei, scambiandoci informazioni e monitorando eventuali focolai. Non possiamo permetterci una nuova epidemia”. Bassetti prevede che nelle prossime settimane i casi saranno circa un migliaio in Europa, ma chiede di non cadere nella psicosi con una corsa al vaccino contro il vaiolo.

Vaiolo delle scimmie, allo Spallanzani il primo caso in Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.