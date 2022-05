Marte, "porta aliena sul pianeta rosso". La foto incredibile della Nasa fa impazzire i social

Giada Oricchio 16 maggio 2022 a

C’è una porta su Marte e non è una fake news, almeno non in senso stretto. La Nasa ha diffuso le foto scattate lo scorso 7 maggio dal rover Curiosity, in missione sul pianeta rosso dal 2012. Nel desolato paesaggio di rocce e sabbia si vede un’apertura. Ciò che stupisce è la regolarità e l’aspetto squadrato dell’ingresso, sembra una di quelle porte puntellate con bastoni di legno negli scavi archeologici egiziani.

NEWS : NASA has released a new image of a door-shaped rock formation captured by Curiosity rover pic.twitter.com/Le9QaebstU — Latest in space (@latestinspace) May 15, 2022

Naturalmente non è una porta vera e propria e da lì non sbucheranno i marziani. Ashwin Vasavada, scienziato del progetto Mars Science Laboratory, ha spiegato: “È solo lo spazio tra due fratture in una roccia”. Anche la grandezza non è come appare: sarebbe una feritoia alta al massimo 30 centimetri. L’immagine però è davvero suggestiva e potevano i social perdere la ghiotta occasione per fare ironia con meme e gif? Così sotto gli hashtag #ufotwitter e #mars compare di tutto: un uscio di casa con pomello, gli occhietti luminosi di un alieno che impreca, l’investigatore dell’occulto Mick west, ovviamente Obi Wan Kenobi e perfino Bernie Sanders in guanti e cappotto.

