Il Pd occupa anche la prima serata di Rai2. Il programma in arrivo prima delle elezioni politiche

Arnaldo Magro 11 maggio 2022 a

a

a

Come passatempo, sottoponiamo chi legge ad alcuni semplici interrogativi. Ad esempio, come è possibile che Denis Verdini sia stato condannato per bancarotta a 6 anni come Presidente del credito cooperativo fiorentino, laddove però non esiste neanche un creditore dato che nessuno ha perso manco un euro?

Perché in Monte Paschi, vennero invece tutti quanti assolti, dopo aver bruciato molte decine di miliardi? Perché il Movimento 5 Stelle, dopo anni di battaglie ideologiche e rivelatesi controproducenti, continua a proporre soluzioni energetiche cervellotiche? L’ultima direttamente sul blog di Grillo, «sfruttiamo l’energia delle onde del mare».

"Operazione del governo russo", il Copasir indaga sui talk. Liste di ospiti e 007, guerra nell'informazione

Perché il Pd sembra intenzionato ad «occupare» anche la prima serata di Rai2, con il nuovo programma di Ilaria D’Amico? Rai3 e Rai1 sono forse già in overbooking? Perché mai la nota conduttrice è così convinta che nonostante il chiacchiericcio anche il prossimo anno ci sarà sempre lei timone del programma pomeridiano. C’entrano forse le prossime elezioni politiche?



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.