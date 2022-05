Barbara D'Urso approda in Rai? Il tradimento a Mediaset: pronta per Ballando con le stelle

Francesco Fredella 09 maggio 2022 a

Altro che addio alla tv. Ora Barbara d'Urso potrebbe fare il bis Mediaset. Infatti, sembra ormai confermato il rinnovo per il prossimo anno, ma senza l'esclusiva. Condizionale d'obbligo. Pertanto questo dettaglio, non indifferente, potrebbe cambiare le carte in tavola. Tra l'altro, proprio la diretta interessata, ha affermato che il suo contratto con Mediaset - in scadenza a dicembre 2022 - verrà rinnovato. Ora c'è un altro tassello: Barbara d’Urso in tv su Rai1. Dove? A Ballando con le stelle. Sembra, infatti, che nonostante il rinnovo potrebbero esserci apparizioni in Rai perché potrebbe non essere più un contratto in esclusiva (che la legava soltanto alle Reti Mediaset). Quindi, spunta l'indiscrezione legata alla d'Urso come ballerina per una notte da Milly Carlucci.

Tra l'altro, Carmelita balla da sempre e sarebbe un vero spettacolo entusiasmante. Questo, poi, le consentirebbe di arrivare in Rai (dove tanti anni fa iniziò al fianco di Pippo Baudo). Alcuni giorni fa, la d'Urso ha festeggiato il compleanno a Milano con un party stellare. C'era anche Vito Coppola, ballerino di Ballando con le Stelle, e secondo una parte della Rete si tratterebbe di un indizio non indifferente. Tutto potrebbe accadere. Ma, sempre secondo rumors, la prossima edizione di Ballando con le Stelle dovrebbe partire su Rai Uno l'8 ottobre. Milly Carlucci, in queste settimane, sta definendo il cast. Secondo le indiscrezioni che circolano ci sarebbero: Paola Barale, Mara Venier, Carol Alt, Bianca Guaccero, Violante Placido, Beppe Convertini, Emanuel Caserio, Michelangelo Tommaso, Monica Marangoni.

