Smoking e pile di libri, Alessandro Orsini debutta a teatro. Politici, giornalisti e attori: chi c'era ad ascoltarlo a Roma

In smoking seduto davanti a un semplice tavolo di legno, attorno a lui solo qualche piccola colonna formata da libri. Martedì 10 maggio il professor Alessandro Orsini ha debuttato così a teatro con la sua lezione in forma di spettacolo - o spettacolo in forma di lezione - alla Sala Umberto di Roma. "Ucraina: tutto quello che non ci dicono", il titolo dell'appuntamento andato sold out in pochi giorni.

Il prof della Luiss ha l'obiettivo di spiegare i rapporti conflittuali tra Russia e Nato e ragionare così sulle origini della guerra in Ucraina, spiega dal palco prima di sfoderare gli argomenti che lo hanno reso così controverso. Tanti gli spettatori vip. SI va dall’ex Movimento 5 stelle Alessandro Di Battista al direttore del Fatto - su cui scrive Orsini - Marco Travaglio, dall'ex sindaco Alemanno all'attore Sergio Castellitto con il figlio Pietro, anche lui attore e regista.

