Per la nostra magistratura Mps fu distrutta dagli alieni

Tutti assolti. Il Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica del mondo, l'orgoglio di Siena e dell'Italia, non è stata distrutta da nessuno. Sono stati gli alieni, forse sono stati i no vax o forse è stato Putin. Questo è il verdetto della corte di appello di Milano che ha ribaltato il giudizio di primo grado assolvendo tutti i protagonisti del processo Monte dei Paschi e che vedeva affiancati personaggi la cui responsabilità pareva solare ad altri che, probabilmente, in effetti non meritavano la condanna in quanto meri esecutori di spregiudicate manovre finanziarie per occultare l'enorme buco creatosi con numerose spoliazioni culminate con il disastroso acquisto della banca Antonveneta.

Qui sta però il vulnus iniziale di tutta questa storia: il processo è stato fatto alle manovre per nascondere il cadavere mentre non si è mai voluto indagare a fondo l'omicidio. Ma è mai possibile che si possa gestire una banca di tale rilevanza presentandosi dal direttore finanziario, due giorni prima del consiglio di amministrazione che doveva decidere l'acquisto, domandando: "Abbiamo nove miliardi?" (Parole testuali raccontate dal Dott. Pirondini, appunto allibito direttore finanziario, davanti alla Commissione d'inchiesta per la morte di David Rossi).

È mai possibile che Banca d'Italia non fece una piega e approvò (con tanto di pregiata firma dell'allora Governatore Mario Draghi) un acquisto così sconsiderato? È mai possibile che la Fondazione incenerì un capitale rappresentativo di ricchezze accumulate per secoli senza che nessuno ne debba rispondere? Evidentemente in Italia si può. Evidentemente se eri in una banca che era simbolo del potere della sinistra in Toscana si può. Evidentemente se ti giudicano a Milano si può.

Fatto sta che dal Monte Paschi al culmine della sua ricchezza sono stati cancellati cinquanta miliardi (stima della Commissione d'Inchiesta del Consiglio Regionale Toscana) e nessuno è colpevole.

Provate voi a rubare 50 euro. Mancano nove zeri. E l'ultimo zero è per la fiducia nella giustizia.

