Previsione catastrofica sul gas, Chicco Testa spaventa tutti

A Stasera Italia, programma di approfondimento quotidiano condotto da Barbara Palombelli e in onda su Rete 4, Chicco Testa rivela una previsione da incubo: “Se rinunciassimo al gas russo, non passeremmo un inverno tranquillo”.

Di fronte ad un’Italia che sarà presto a corto di energia e che continua, però, a supportare la resistenza ucraina impegnata a respingere gli attacchi del Cremlino, Chicco Testa, dirigente d’azienda e ospite della puntata di venerdì 6 aprile, si è espresso in maniera esplicita sulle possibilità di un’autonomia dal gas russo: “Bisogna essere realistici, non saremo liberi dal gas russo prima della seconda metà del 2024”.

L’Unione europea ha detto addio al carbone, mentre per il petrolio la decisione è più sofferta. Per l’inverno 2023 il governo Draghi conta di sostituire i 29 miliardi di gas garantiti all’anno da Gazprom, il gigante di stato comandato dalla Federazione russa, almeno per l’80 per cento e aggiungere il restante 20 per cento nei dodici mesi successivi. Testa si dichiara d’accordo con le previsioni del governo: “Prima del 2024 non riusciremo a diversificare le fonti energetiche” e subito rincara la dose e spegne qualsiasi illusione: “Se smettessimo di dipendere dalla Russia ora, non passeremmo un inverno tranquillo”.

