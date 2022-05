Tutti pazzi per l'avocado. In Italia è crescita boom dei consumi

06 maggio 2022 a

L’avocado piace sempre di più alle famiglie italiane. È quanto è emerso nella terza edizione del Tropical Fruit Congress evento organizzato da Ncx Drahorad che ha messo a confronto esperti e mondo della produzione da tutto il mondo. Ad aprire l’evento Renzo Piraccini, presidente di Macfrut: «Il Tropical Fruit Congress è uno strumento per portare all’attenzione dei produttori italiani un’alternativa produttiva molto interessante, quella dell’avocado: questo frutto rappresenta un grande mercato, con un trend di crescita impressionante negli ultimi anni».

La posizione dell’Italia nello scenario di consumo dell’avocado è emblematica di questa crescita. «Tra il 2020 e il 2021 il consumo di avocado nelle famiglie italiane è aumentato in volume da 400 grammi a 2,5 kg, con una crescita sbalorditiva del 18%», ha detto Daria Lodi, analista dell’osservatorio Cso Italy. Come ha confermato Mattia Menni, marketing manager di Spreafico, «il settore della frutta esotica copre il 2,5% del valore sul mercato frutticolo, ed è in crescita rispetto al 2020. In particolare il 30% dei consumatori consuma attualmente avocado, e i principali driver di acquisto sono i valori nutrizionali».

Per quanto riguarda il commercio di questo frutto, «attualmente l’Olanda è l’hub principale per il trade di avocado in Europa, per il 90% nella varietà Hass», ha commentato Ernst J. Woltering, professore e studioso alla Wageningen University & Research. Tra i maggiori produttori esportatori di avocado insieme all’Olanda c’è la Colombia: Jorge Enrique Restrepo Giròn, dell’Associazione Colombiana dei produttori ed esportatori di avocado Hass, ha detto che «attualmente il mercato di più facile accesso sono gli Usa, mentre il più difficile è la Cina». «L’Italia ha un grande potenziale, ma rappresenta ancora l’1% delle esportazioni totali dalla Colombia. Attualmente stiamo lavorando per educare i consumatori negli Usa e far crescere le esportazioni in questi paesi», ha aggiunto.

Le sfide legate alla conservazione e al trasporto di avocado sono però molteplici, data la delicatezza del frutto e la sua sensibilità alle basse temperature. Per questo, è necessario un approccio sempre più tecnologico e innovativo. Per Paz Garcìa Roque, ai vertici del comparto Food Market di Ziehl-Abegg, «le tecnologie che permettono di monitorare la qualità dell’aria nei magazzini e durante il trasporto sono fondamentali per garantire l’arrivo del prodotto a destinazione non ancora del tutto maturo».

