Freccero e Cacciari arruolano l'ex ministro greco Yanis Varoufakis. Contro-informazione sulla guerra

04 maggio 2022 a

New entry nella commissione DuPre, ossia Dubbio e precauzione nota per le posizioni contro il green pass e sugli effetti avversi del vaccino anti-Covid che nelle ultime settimane si è spesa a tutela della libertà di pensiero anche nelle opinioni fuori dal coro sulla guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin in Ucraina. Se Alessandro Orsini non dovrebbe far parte dell'associazione che fa capo al giurista Ugo Mattei, fa rumore il coinvolgimento di Yanis Varoufakis, l'ex ministro greco dell'Economia del primo governo Tsipras. Sabato 7 maggio lo vedremo a Milano nel ruolo di conferenziere per l'evento dal titolo “Dopo il governo della pandemia, l’economia di guerra?”. Tra gli ospiti non mancherà il filosofo Massimo Cacciari, co-fondato di DuPre insieme a Mattei.

Nell'ultima conferenza della commissione, che si era riunita il 2 aprile scorso a Roma, i riflettori erano puntati sul prof della Luiss Orsini, e da Carlo Freccero che aveva parlato di "fiction" riguardo al bombardamento russo sull'ospedale pediatrico di Mariupol. Orsini e l'ex direttore di Rai 2 non parleranno a Milano, ma ci sarà Varoufakis.

