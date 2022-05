L'Aria che Tira, “che tragedia per la cultura”. Furio Colombo non si trattiene su Alessandro Orsini star

03 maggio 2022 a

Furio Colombo si scatena contro il professor Alessandro Orsini e sul dibattito dei media in merito alla guerra tra Russia ed Ucraina. Il giornalista ed ex deputato è ospite in collegamento della puntata del 3 maggio de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, e se la prende in particolare con i negazionisti, con chi tira sempre in ballo gli ebrei per accusarli e poi regala una stoccata finale all’esperto, ormai uno dei volti più noti della tv italiana: “Il punto fondamentale è di negare che ci sia stata un’azione contro gli ebrei, che sia avvenuta la Shoah. Il problema è che gli ebrei se li fanno da soli i propri tormenti, se li vedono da soli. Quando arriva un presidente ebreo in un paese come l’Ucraina bisogna distruggere il presidente ed il paese. L’elemento del negazionismo è fortissimo e credo che debba essere tenuto in primo piano. Il negazionismo è stata una piaga imperversata per l’Europa e per la quale c’erano state sanzioni giudiziarie, come in Inghilterra, per chi continuava a dire che Adolf Hitler era ebreo e che le cose terribili le fanno soltanto gli ebrei. Noi sappiamo di che guerra si tratta, sappiamo di che difesa di paese libero si tratta e sappiamo di quale tragedia è accaduta alla cultura italiana, che ha fatto di un personaggio come Alessandro Orsini una star. Senza cultura e - chiosa Colombo - carico di pregiudizi”’

