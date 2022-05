Terremoto a Firenze: forte scossa e paura. Magnitudo tra 3.6 e 4.1: la stima Ingv

03 maggio 2022 a

Una scossa di terremoto è stata avvertita tra le province di Firenze e Arezzo intorno alle 17.50. La forte e distinguibile scossa aveva un magnitudo fra 3.6 e 4.1 secondo una stima provvisoria di Ingv. L'ipocentro è a una profondità di 10 km. La scossa era stata preceduta da altre minori, di magnitudo 1.8 alle ore 17.41 e 1.1 alle ore 17.48. Verifiche di eventuali danni da parte della protezione civile sono in corso sugli edifici e sul patrimonio culturale, al momento non si segnalano danni.

"Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici" le parole su Twitter di Eugenio Giani, governatore della Toscana. "Epicentro Impruneta. Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone" il messaggio del sindaco fiorentino Dario Nardella.

