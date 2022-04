Stasera Italia, Piero Sansonetti vede nero: "Putin ha annientato l'Onu. E anche Biden ha voglia di guerra"

28 aprile 2022 a

I missili su Kiev mentre era in corso l'incontro tra il segretario dell'Onu Antonio Guterres e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sembrano essere la pietra tombale sulla via diplomatica per la crisi. Due razzi hanno colpito il centro della città, uno avrebbe centrato il luogo che prima della guerra ospitava una fabbrica di armi, l'altro un edificio residenziale. Uno degli attacchi avrebbe sfiorato l'ambasciata britannica.

"Armi fino a quando non finiranno le atrocità". Biden chiederà al Congresso altri 33 miliardi, la guerra non si ferma

Le notizie drammatiche dall'Ucraina si susseguono mentre va in onda il programma di Rete 4 Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. Tra gli ospiti il direttore del Riformista Piero Sansonetti. L'attacco russo nel centro di Kiev ha l'aspetto di "una provocazione voluta per alzare la tensione, Russia e Stati uniti cercano di farlo". Tirare un missile contro l'Onu "non ha senso", dice il giornalista, "Guterres è andato a Mosca e poi a Kiev e gli tirano le bombe... Lo fa la Russia che ha diritto di veto. È una mossa per annientare l'Onu" spiega Sansonetti. .

"Se questo è il segretario Onu" Parenzo se la prende con Guterres in Ucraina: l'errore più grave

Il fatto che Putin non voglia trattare è evidente, "e mi sembra che anche l'Occidente non voglia farlo - continua il giornalista - Quello di Ramstein era un vertice di guerra" e il presidente americano Joe Biden "ha chiesto 33 miliardi al Congresso" per inviare più armi a Kiev. "La risposta di Putin è stata quella peggiore possibile, perché mette fuori gioco l'Onu. C'è una voglia di guerra che sta contagiando tutto, a partire dagli Stati Uniti e dalla Russia", riassume Sansonetti.

