Ucraina, missili su Kiev dopo l'incontro Zelensky-Guterres. Il messaggio di Putin all'Onu: cosa hanno colpito

28 aprile 2022 a

a

a

I missili tornano a colpire la capitale dell'Ucraina. Due esplosioni si sono verificate nel centro di Kiev, effetto dell'attacco ad alcuni edifici. I video subito diffusi sui sociale mostrano le colonne di fumo innalzarsi nel cielo.

Le esplosioni sono state avvertite subito dopo la fine dei colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. "Il nemico ha bombardato Kiev in serata. Due missili hanno colpito l’area di Shevchenko", ha scritto su Twitter il sindaco di Kiev, Vitalij Klitschko, assicurando che "tutti i servizi sono sul posto".

"Armi fino a quando non finiranno le atrocità". Biden chiederà al Congresso altri 33 miliardi, la guerra non si ferma

La notizia viene battuta dalle agenzia mentre va in onda lo speciale La7 condotto da Enrico Mentana. Secondo le prime evidenze si tratterebbe di un attacco russo "o a nome dei russi", spiega l'analista Dario Fabbri, ospite in studio, e l'obiettivo di almeno uno dei missili sarebbe una fabbrica d'armi che produce munizioni per le forze ucraine. Tre missili avrebbero invece colpito Odessa, secondo i fonti giornalistiche locali.

Myrta a bruciapelo: "Sei una spia di Putin?" Cosa le risponde la giornalista russa...

Se venisse confermata questa ricostruzione, l'attacco mirato nel centro di Kiev di caricherebbe di significati ulteriori vista la concomitante visita del segretario generale della Nazioni unite nella Capitale. Nell'incontro con Zelensky, Guterres ha discusso della "violazione dei diritti umani" da parte della Russia, ha detto il presidente ucraino in conferenza stampa. Zelensky ha chiesto anche maggiore assistenza umanitaria e ha esortato Guterres ad adottare misure per prevenire la deportazione di civili ucraini in Russia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.