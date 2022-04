Ucraina, Joe Biden chiederà al Congresso altri 33 miliardi per la guerra: "Armi fino a quando non finiranno le atrocità"

28 aprile 2022 a

"Non stiamo attaccando la Russia, ma aiutiamo gli ucraini a difendersi. Cedere all'aggressione di Mosca avrebbe un prezzo ben più alto". Il presidente Usa, Joe Biden, parla in conferenza stampa e fa capire che la guerra durerà ancora a lungo. Il presidente ha chiesto al Congresso altri 33 miliardi di dollari per aiutare l'Ucraina a respingere l'invasione russa. A confermarlo sono stati due funzionari della Casa Bianca spiegando che 20 miliardi serviranno per finanziare forniture militari. "Finché continueranno gli assalti e le atrocità, continueremo ad aiutare Kiev - ha spiegato Biden - Putin non avrà mai successo nell'occupazione dell'Ucraina".

Colpiremo gli oligarchi e la cleptocrazia di Putin

Il presidente americano, chiedendo nuovi poteri al Congresso per usare i proventi a favore dell'Ucraina, ha annunciato: "Colpiremo gli oligarchi e la cleptocrazia di Putin, sequestreremo yacht e ville degli oligarchi russi fino a quando continueranno le atrocità invieremo altre armi" all'Ucraina per difendersi.

La Russia e l'energia come arma contro l'Occidente

"La Russia usa l'energia come arma nella sua aggressione" ha spiegato Biden. "Gli Usa aiuteranno gli alleati sul gas e il petrolio e non si lasceranno intimidire dalle minacce di Mosca".

