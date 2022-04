"Sei una spia di Putin?" Myrta Merlino a bruciapelo, cosa le risponde la giornalista russa Nadana Fridrikhson

28 aprile 2022 a

Scusi, lei è una spia di Vladimir Putin? Nel clima arroventato dell'informazione italiana che si interroga su come affrontare la guerra in Ucraina, ospitando ad esempio giornalisti russi o censurarli, succede anche che la conduttrice di un programma chieda all'ospite che ha invitato in collegamento sia un agente segreto al servizio del Cremlino. Accade giovedì 28 aprile a L'aria che tira, il programma di La7 in cui Myrta Merlino ha invitato la giornalista russa Nadana Fridrikhson finita sotto la lente della Vigilanza Rai con il sospetto di essere un'infiltrata di Putin nella tv italiana.

La Merlino all'inizio la prende larga: "Volevo raccontarti che oggi ci sono molte polemiche che ti riguardano sui nostri giornali, perché il fatto che tu sei stata invitata in varie trasmissioni televisive, specie nella Rai che è la tv di Stato italiana, ha fatto sì che la Commissione di Vigilanza abbia chiesto se si capisca se sei davvero una giornalista o sia una rappresentante..." afferma la conduttrice che dopo un attimo di esitazione continua: "... una funzionaria del governo di Putin... Un spia, ecco. Possiamo stare tranquilli?".

La russa rimane di stucco e si produce in una risata nervosa: "Rido ma è una cosa seria. Come ogni spia devo mettere la giusta maschera, quindi non sono una spia..." scherza Fridrikhson. "Sono una giornalista e sono molto contenta di poter parlare in Italia. Ma perché bisogna subito interpretare i nostri dialoghi e decidere se sono stata inviata da Putin a minare lo Stato italiano? È una cosa assurda, stiamo parlando in una trasmissione e ognuno dice ciò che pensa", ribatte.

"Perché un giornalista russo in una vostra trasmissione deve essere per forza una spia? È una domanda che coinvolge l'Europa" attacca la russa che conferma di essere solo una giornalista. La Merlino allora chiede di essere inviata in una trasmissione russa, come fatto recentemente dal direttore di Domani, Stefano Feltri, che ha partecipato a un talk show popolare nella Federazione. "Avrei piacere di confrontarmi e spiegare quello che vediamo tutti i giorni. Noi qui vediamo una guerra, non un'operazione militare speciale" dice la conduttrice prima di congedare l'ospite.

