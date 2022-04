Mino Raiola, il procuratore non è morto. E lui "resuscita" su Twitter: sono arrabbiato mi hanno ucciso due volte

28 aprile 2022 a

Mino Raiola è morto. Anzi no. La notizia è stata lanciata dal Tg di La7 e ha fatto il giro del mondo, ma lo staff del noto procuratore di calcio ha smentito totalmente quanto circolato: Raiola è ancora vivo. A confermarlo è Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano, intervistato dall'Ansa: “Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo”. Le condizioni di Raiola sono molto gravi, ma è ancora in vita, così come ci ha tenuto a dire anche José Fortes Rodriguez, il suo braccio destro, interpellato da NOS sport: “È in una brutta situazione ma non è morto”.

“Mino Raiola è morto, addio al re dei procuratori di calcio”. Ma è una bufala

Lo stesso Mino Raiola ha pubblicato un messaggio sul proprio account Twitter: "Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato, visto che mi hanno dato per morto per la seconda volta in 4 mesi. Sembra che io sia anche in grado di resuscitare".

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

