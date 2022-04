Mino Raiola è morto. Addio al re dei procuratori di calcio: aveva 54 anni

28 aprile 2022 a

a

a

Mino Raiola è morto a 54 anni. Il re dei procuratori italiani - nel 2020 Forbes lo ha inserito al quarto posto al mondo tra gli agenti di tutto il mondo con un fatturato da 84,7 milioni di dollari e con un giro di affari chiusi per un valore di 847,7 milioni - è venuto a mancare dopo una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. Lo riferisce il Tg di La7 diretto da Enrico Mentana. Raiola, che tra gli altri ha assistito giocatori del calibro di Ibrahimovic, Haaland, Donnarumma, Pogba, Verratti, Mkhitaryan e De Ligt, lo scorso 12 gennaio era stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano per una malattia polmonare non legata al Covid e subito era sorto un giallo. Il suo staff aveva parlato di controlli programmati e anche Alberto Zangrillo, medico dell’ospedale lombardo, aveva sottolineato come l’intervento fosse in programma da tempo, ma la Bild annunciò che Raiola era ricoverato in terapia intensiva e che le sue condizioni si erano seriamente aggravate. Adesso l’annuncio dell’addio a un uomo, che nel bene e nel male (da molti criticato per il suo eccessivo potere nelle trattative), ha segnato gli ultimi 20 anni di calcio e di calciomercato.

BREAKING NEWS

Morto Mino Raiola, il famoso procuratore di diversi campioni, da Ibrahimovic a Donnarumma fino al tedesco Haaland.

( notizia in aggiornamento) pic.twitter.com/kKphJG2f0M — Tg La7 (@TgLa7) April 28, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.